Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, на которой политики обсудили ситуацию на фронте и обеспечение безопасности так называемого «зернового коридора». Об этом сообщает официальный Telegram-канал Зеленского.

«Проинформировал [Кайсу Оллонгрен] о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую поддержку Нидерландов в усилении украинских защитников и безопасность «зернового коридора», — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за «важные решения в поддержку Украины». По его словам, они стали сигналом для других западных стран, как и в ситуации с поставками ЗРК Patriot и истребителей F-16.

30 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обещанные Украине F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.

После этого, отметил Рютте, начнутся курсы подготовки украинских летчиков, которых направят пилотировать истребители.

Ранее депутат Европарламента от Нидерландов Марсель де Грааф заявил, что Украина не имеет права стать членом Евросоюза из-за угнетений церкви.