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Блинкен объяснил введение новых санкций против России

Блинкен: новые санкции США направлены против лиц, помогающих в проведении СВО

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Elizabeth Frantz/Reuters

Введенные 2 ноября против РФ санкции США были необходимы, поскольку включенные в список физические и юридические лица оказывали помощь в проведении военной спецоперации на Украине, а также способствовали обходу антироссийских ограничений. С таким заявлением выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Госдепартамент вводит санкции против более чем 90 юридических и физических лиц, которые вовлечены в обход санкций, а также тех, кто содействует расширению возможностей России вести боевые действия на Украине», — говорится в обращении Блинкена.

По словам политика, США также работают над тем, чтобы еще сильнее ограничить способность Москвы направлять доходы на «деструктивные цели».

Под новые санкции попали в том числе банки «Абсолют Банк», «ХКФ Банк», «Почта Банк», ВБРР и «Русский стандарт». Также ограничения ввели в отношении военно-строительного комплекса Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что из-за санкций карты UnionPay «Русского стандарта» перестанут работать за границей.

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Санкции против России
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