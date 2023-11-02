В секторе Газа из-за обстрелов и нехватки топлива не работает почти половина больниц

Почти половина из 36 больниц сектора Газы не работают из-за разрушений и продолжающихся атак. Об этом заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети Х (ранее Twitter).

«14 из 36 больниц и 2 специализированных центра в Газе не работают из-за нехватки топлива, разрушений, атак и небезопасной обстановки», — говорится в сообщении. В нем также отмечается, что открытые учреждения медицинской помощи перегружены на 40%.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ призывает к прекращению огня, активной защите гражданского населения и обеспечению его доступом к медицинской и гуманитарной помощи.

Помимо этого остается напряженной ситуация с беженцами в секторе Газа. В ООН заявили, что около 690 тысяч покинувших места проживания палестинцев сосредоточены на 149 объектах.

На этой неделе в МВД Газы заявили, что ни капли топлива не поступило с момента эскалации. Также сообщалось, что авиаудары и массированные бомбардировки нанесли ущерб инфраструктуре, соединяющей север и юг Газы, что препятствует получению гуманитарных грузов.

Ранее в ВОЗ заявили, что крайне обеспокоены судьбой онкологических больных в секторе Газа.