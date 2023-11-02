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Россия и Египет обсудили ситуацию в секторе Газа

МИД РФ: Лавров и глава МИД Египта Шукри обсудили ситуацию в секторе Газа

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Sergei Bobylyov/Reuters

Главы МИД России Сергей Лавров и Египта Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

«Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры», — сказано в сообщении дипведомства.

В МИД России отметили, что дипломаты также подтвердили общую позицию в пользу «незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа, оказания срочного содействия всем нуждающимся, освобождения заложников».

Кроме того, с российской стороны была подчеркнута настоятельная необходимость скорейшей организации эвакуации из палестинского анклава граждан России при содействии египетских партнеров.

До этого российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в настоящее время Москва ожидает от властей Египта сигнала перед эвакуацией граждан из сектора Газа.

1 ноября газета «Московский комсомолец» со ссылкой на застрявших в палестинском анклаве россиян писала, что граждан РФ отказались пропускать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египет из сектора Газа. По словам одного из них, через КПП проехали сотрудники ООН, граждане Иордании, Молдавии, Австрии и африканских стран.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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