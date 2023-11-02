Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти при президенте

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, автономная некоммерческая организация «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» будет создана «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».

Главой центра исторической памяти будет назначена историк Елена Малышева.

До этого ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что Национальный центр исторической памяти, который должен появиться в России, позволит специалистам работать на гораздо более широкий круг потребителей знаний, рассказывая об объективной, важной и многоаспектной истории нашей страны.

Ранее Путин поручил определить источники финансирования центра исторической памяти.