Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил учредить Национальный центр исторической памяти при президенте

Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при президенте. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, автономная некоммерческая организация «Национальный центр исторической памяти при президенте РФ» будет создана «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».

Главой центра исторической памяти будет назначена историк Елена Малышева.

До этого ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» заявлял, что Национальный центр исторической памяти, который должен появиться в России, позволит специалистам работать на гораздо более широкий круг потребителей знаний, рассказывая об объективной, важной и многоаспектной истории нашей страны.

Ранее Путин поручил определить источники финансирования центра исторической памяти.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий