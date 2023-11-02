В Молдавии заявили, что «не учатся демократии у Кремля»

Президент Молдавии Майя Санду отреагировала на критику со стороны России запрета на вещание ряда телеканалов на территории страны, заявив, что ее страна «не учится демократии у Кремля». Она напомнила, что в Европейском союзе (ЕС) подобные меры принимаются даже без судебных разбирательств, передает NewsMaker.

По ее словам, недовольство Москвы блокировкой телеканалов «вызывает улыбку». Россия не должна учить Кишинев демократии, заявила глава государства.

«Нас интересуют мнения международного сообщества и наших граждан… <…> Мы ценим свободу слова. Все граждане могут услышать, как кто-то критикует правительство с утра до вечера. Несомненно, такого нет в России. Мы не учимся демократии у Кремля», — сказала Санду.

Она подчеркнула, что в ЕС телеканалы «санкционируются прямыми методами, не прибегая к судебным разбирательствам» в случае угрозы национальной безопасности.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии у шести телеканалов.

Речь идет об «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3».

До этого стало известно, что спецслужба Молдавии решила заблокировать доступ более чем к 20 российским интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов «Мир», НТВ, «Россия сегодня», «РЕН ТВ», «Звезда», «Вести», «РТР-Планета».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает такое решение молдавских властей враждебным шагом.

Ранее на молдавском ТВ не позволили кандидату в мэры Кишинева выступить на русском языке.