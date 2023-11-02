Полковник армии США в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главу Украины Владимира Зеленского презирают в странах Запада. Такое мнение он высказал в интервью политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.

«Теперь над ним глумятся, он стал объектом презрения. С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», — заявил экс-военный.

С его точки зрения, Киев проигрывает в конфликте с Россией, неся колоссальные потери. В такой ситуации Зеленский, который некогда был «героем» на Западе, превратился в «посмешище» среди союзных государств.

Макгрегор предположил, что Соединенные Штаты продолжат финансовую поддержку Украины до предстоящих президентских выборов, чтобы поддерживать иллюзию, что она способна бороться.

«После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», — сказал он.

До этого экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боевых действий лишились всех своих подготовленных солдат, и резервов тоже больше нет.

Бывший советник Кучмы указал, что провал украинских войск неминуем из-за регулярного уничтожения западных ракет Вооруженными силами РФ. Также на подобный исход конфликта влияет тот факт, что военные ВСУ начали бросать танки Leopard на поле боя.

Ранее в США предложили отправлять оружие России вместо Украины.