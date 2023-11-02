В США предложили отправлять оружие России вместо Украины

Телеведущая Лора Ингрэм предложила США поставлять оружие не Украине, а напрямую России. С такими словами она выступила в эфире Fox News.

«Может, Пентагон должен просто отправлять оружие сразу в Россию? Они в конце концов все равно его получат», — сказала Ингрэм. По словам журналистки, к таким выводам ее склонило наблюдение за ситуацией на Украине.

Ингрэм подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена не выказала признаков намерения составить стратегию помощи Украине, что делает ее бессмысленной. При этом она назвала неубедительными аргументы сторонников продолжения поставок военной помощи Украине на средства американского бюджета.

1 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины в разговоре с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

До этого стало известно, как выросли доходы производителей оружия в США из-за Украины.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.