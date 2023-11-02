Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США предложили отправлять оружие России вместо Украины

Журналистка Fox News Ингрэм предложила США отправлять оружие не Украине, а РФ

close
100%
U.S. Air Force/Mauricio Campino/Reuters

Телеведущая Лора Ингрэм предложила США поставлять оружие не Украине, а напрямую России. С такими словами она выступила в эфире Fox News.

«Может, Пентагон должен просто отправлять оружие сразу в Россию? Они в конце концов все равно его получат», — сказала Ингрэм. По словам журналистки, к таким выводам ее склонило наблюдение за ситуацией на Украине.

Ингрэм подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена не выказала признаков намерения составить стратегию помощи Украине, что делает ее бессмысленной. При этом она назвала неубедительными аргументы сторонников продолжения поставок военной помощи Украине на средства американского бюджета.

1 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность США дальнейшей поддержке Украины в разговоре с главой МИД страны Дмитрием Кулебой.

До этого стало известно, как выросли доходы производителей оружия в США из-за Украины.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий