Путин сегодня встретится с президентом Экваториальной Гвинеи

Президент России Владимир Путин проведет сегодня в Москве переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. Об этом сообщается в Telegram-канале кремлевского пула РИА Новости.

Президент Экваториальной Гвинеи прибудет в Москву с официальным визитом.

Как рассказали журналисты, лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество и развитие связей Москвы со странами центральноафриканского региона.

Экваториальная Гвинея является председателем в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА).

На этой неделе в планы российского президента входят совещание с членами Совбеза РФ, участие в мероприятиях 4 ноября и встреча с обновленным составом Общественной палаты. Запланированы и встречи с другими зарубежными коллегами.

1 ноября сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.