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Белорусский парламент начал готовить экономику к мобилизации

В Белоруссии появится особый орган по мобилизационной подготовке экономики

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Depositphotos

Уполномоченный орган по мобилизационной подготовке экономики появится в Белоруссии. Об этом на выступлении в белорусском парламенте заявил начальник генштаба Вооруженных сил Белоруссии — первый замминистра обороны Виктор Гулевич, передает РИА Новости.

«Практика проведения мобилизационных мероприятий в последние годы и опыт соседних государств показали необходимость создания в республике единого органа, осуществляющего формирование государственной политики в области мобилизационной подготовки экономики», — отметил он.

По его словам, создание такого органа предусмотрено поправками в законы о национальной безопасности, принятыми депутатами в первом чтении.

Днем 1 ноября депутаты в Белоруссии приняли в первом чтении поправки в законы республики по вопросам обеспечения национальной безопасности.

В частности, в них особыми полномочиями в этом вопросу наделяется глава государства. Теперь документу предстоит пройти второе чтение в парламенте страны.

Ранее в Белоруссии рассказали о планах приравнять к повестке SMS о мобилизации.

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