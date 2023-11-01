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Лавров обсудил палестино-израильский конфликт с главами дипмиссий арабских стран

Лавров рассказал послам арабских стран о шагах РФ для прекращения огня в Газе

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Francis Mascarenhas/Reuters

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров обсудил конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС во время встречи с главами дипломатических миссий арабских стран в Москве и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом на своем сайте сообщило российское ведомство.

В публикации говорится, что российский министр рассказал о шагах Москвы, направленных на прекращение огня в секторе Газа. В МИД РФ отметили, что Лавров также подтвердил принципиальную позицию российской стороны как можно скорее обеспечить защиту гражданского населения, соблюдение норм международного гуманитарного права, открытие гуманитарных коридоров, организацию эвакуационных мероприятий из сектора Газа и освобождение заложников.

«Министр информировал арабских послов о предпринимаемых Россией шагах в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, направленных на прекращение кровопролития и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло», — указывается в сообщении.

В министерстве указали, что российская сторона акцентировала внимание на необходимости активировать международные усилия «в целях создания условий для возобновления полноценного мирного процесса».

«Представители арабского дипкорпуса выразили признательность за усилия России, направленные на скорейшую деэскалацию ситуации в зоне конфликта и обеспечение гуманитарного содействия населению сектора Газа», — подытожили в МИД РФ.

До этого Сергей Лавров заявлял, что израильские авиаудары по территории Сирии, участившиеся на фоне событий вокруг сектора Газа, являются неприемлемыми.

Ранее в Кремле рассказали о позициях Путина и Эрдогана по конфликту на Ближнем Востоке.

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