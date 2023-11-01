Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина продолжит лишаться территорий, если Киев на заключит мирное соглашение на приемлемых для Москвы условиях. Такое мнение он высказал в эфире подкаста Ask the Inspector.

С его точки зрения, как минимум пять областей Украины стали «законными объектами освобождения», она может потерять еще 20-30% территорий.

Риттер также заявил, что ВС РФ решат все поставленные задачи в ходе Специальной военной операции (СВО), при этом отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и власть в Киеве находятся на грани коллапса.

«В итоге не будет ни Украины в ее нынешнем виде, ни правительства Зеленского, и никаких бандеровцев у власти», — считает экс-разведчик.

До этого Риттер выразил мнение, что подход Вооруженных сил РФ к Одессе станет решающим моментом для Украины. Он отметил, что это будет последний шанс для Киева пересмотреть конфликт до того, как Россия начнет военные действия, захватит Одессу и ограничит доступ Украины к Черному морю.

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