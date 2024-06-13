Metallica выступит в Fortnite вслед за Эминемом

Группа Metallica проведет виртуальный концерт в Fortnite 22 июня, в котором исполнит шесть своих самых известных композиций. Об этом сказано на сайте игры.

Игроки смогут посмотреть шоу рокеров шесть раз на протяжении двух дней, отмечается в сообщении. Концерт приурочен к новому сезону, посвященному Metallica, который стартует с выходом патча 30.10.

Рокеры не первые знаменитости, которые выступают на цифровой сцене Fortnite. 2 декабря в честь завершения четвертой главы состоялся концерт рэпера Эминема. Тогда цифровой аватар музыканта исполнил композиции «Lose Yourself» и «Godzilla». Всего за мероприятием, которое длилось всего три минуты, наблюдали более 11,6 млн игроков.

До этого в Fortnite выступали Ариана Гранде, Marshmello и Трэвис Скотт. Выступление Эминема стало четвертым крупным музыкальным внутриигровым событием.

В феврале сообщалось, что студия Disney создаст собственную игровую вселенную. Она будет связана с Fortnite, поскольку медиакорпорация приобрела часть игровой компании Epic Games.

Ранее стало известно, что Disney выбрала актрису на роль Моаны.