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Ученые нашли способ превратить старые карьеры в оазисы дикой природы

CurBio: отходы горнодобычи можно использовать для реабилитации окружающей среды

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Максим Блинов/РИА Новости

Британские ученые из Университета Реддинга разработали программу восстановления природы в местах открытой добычи полезных ископаемых. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

«Успешная реабилитация заключается в раннем планировании, тщательной каталогизации и сохранении различных слоев горных пород и типов почвы , обнаруженных во время раскопок. Правильное хранение почвенных ресурсов действует как капсула времени, сохраняя семена и питательные вещества, которые могут существенно помочь в процессе регенерации», — говорится в статье.

Специалисты предлагают внедрять метод прогрессивного восстановления, метода, которые предполагает оздоровление земель еще до того, как карьер прекратит свою работу. Такой подход позволит ускорить процесс естественной реабилитации.

В документе также освещаются инновационные методы ландшафтного дизайна после добычи полезных ископаемых, такие как воссоздание естественных физических особенностей для смягчения эрозии. Кроме того, это предполагает, что горнодобывающие компании могли бы использовать и повторно использовать все добытые материалы, включая пустую породу, для процесса реконструкции.

Ученые напомнили, что антропогенная глобальная деградация почв затрагивает более 75% поверхности Земли.

Ранее исследователи оценили вклад бобров в защиту и восстановление природных территорий.

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