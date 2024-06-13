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Земфира выступила в Польше: «Вы сделали так много для России»

МК: певица Земфира поблагодарила польских слушателей за помощь России

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Евгений Фельдман/РИА Новости

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) на своем концерте в Польше сделала «политическое заявление», поблагодарив местных слушателей. Об этом сообщает издание mk.ru.

«Тогда, в начале, в 2022 году, мне кажется, вы сделали так много и для Украины, и для России…» — пояснила артистка.

По данным издания, не всем слушателям понравилось заявление Земфиры, поэтому она перевела тему и продолжила концерт. Отмечается, что звезда исполняла песни на русском языке, а поклонники ей подпевали. На концерте также появилась подруга Земфиры Рената Литвинова, несмотря на слухи о том, что знаменитости поругались в эмиграции.

В конце мая Земфира не смогла добиться исключения ее из реестра иностранных агентов. Во Втором кассационном суде общей юрисдикции ее жалобу оставили без удовлетворения.

Исполнительница была включена Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2023 года. В ведомстве заявили, что певица открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против специальной военной операции и получала поддержку от иностранных источников.

Ранее звезда «Глухаря» рассказала, что отказалась сниматься в фильме про войну.

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