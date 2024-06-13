Стали известны результаты разговора Путина с и.о. президента Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении уточнили, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны.
«С обеих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем развитии российско-иранского сотрудничества», — отметили в пресс-службе, уточнив, что речь идет о реализации совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.
Лидеры двух стран коснулись и вопросов сотрудничества в сфере глобальной политики, в том числе в связи с российским председательством в объединении БРИКС, куда Исламская Республика вступила с 1 января 2024 года.
Мохаммад Мохбер поздравил главу государства и россиян с государственным праздником, который отмечался 12 июня. Путин в свою очередь передал поздравления мусульманам Ирана с наступающим Курбан-байрамом.
Во вторник, 11 июня, стало известно, что всеобъемлющий договор России и Ирана целиком согласован, однако пока еще его не могут подписать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.
Ранее Иран пообещал не менять курс в отношениях с Россией.