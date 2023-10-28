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В Польше рассказали о проблемах Украины с комплектованием армии

Польский журналист Чельма: ВСУ не хватает людей и мотивации к боевым действиям

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности из-за недостатка личного состава и мотивации к боевым действиям. Армия не столь эффективна, как в начале конфликта, заявил главный редактор журнала «Nowa Technika Wojskowa» Мариуш Чельма в беседе с Польским агентством печати.

«Добровольцы, которые хотели воевать за Украину, шли в армию в первые месяцы войны. Сегодня мы имеем дело с обычным призывом… Сегодня у украинского государства нет другого выхода, кроме как мобилизации граждан в армию. Зачастую это люди, которые относятся к службе неблагожелательно…», — сказал он.

Чельма подчеркнул, что это негативно влияет на Вооруженные силы Украины. Очередной набор в армию будет означать, что она не сможет иметь тех возможностей, что были в начале конфликта.

«Это определенно проблема для Украины», — констатировал журналист.

До этого бывший разведчик американских Вооруженных сил Скотт Риттер заявил, что российская армия загнала в ловушку Вооруженные силы Украины (ВСУ) на территории Донецкой области.

Он подчеркнул, что ВСУ могут уйти с опасных позиций, однако вместо этого подвозят подкрепления и несут еще большие потери.

Ранее в Польше заявили, что у российской армии «открылось второе дыхание».

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