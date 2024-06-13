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Врачи прооперировали раненного в ДНР журналиста

Раненного в ДНР корреспондента НТВ Ивлиева успешно прооперировали

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Shutterstock

Корреспондента НТВ Алексея Ивлиева, раненного в поселке Гольмовском Донецкой народной республики, прооперировали, его состояние стабильно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

«Алексей Ивлиев прооперирован и стабилен», — сказано в сообщении.

Ранее НТВ подтвердила, что ее сотрудники были ранены в ДНР и их госпитализировали. Отмечалось, что Ивлиев и еще два человека пострадали во время выполнения профессиональных обязанностей в поселке Гольмовском.

Позднее мэр Горловки сообщил, что журналиста НТВ Валерия Кожина спасти не удалось.

Вместе с журналистами в ДНР пострадал офицер сопровождения, он остается в коме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что атака на репортеров со стороны Украины была целенаправленной.

Ранее два жителя Донецка пострадали после сброса бомбы с беспилотника.

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