Турист в неадекватном состоянии заблудился в сочинском лесу

Спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему в Агурском ущелье, турист получил ушиб плеча и травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Травмированного туриста обнаружили неподалеку от верхнего Агурского водопада. Мужчина заблудился, получил травму голеностопа и не мог самостоятельно передвигаться по лесу. Пострадавшего положили на носилки и вынесли к выходу из ущелья, где передали медикам.

Спасенный не смог назвать свое имя и фамилию, поскольку находился в неадекватном состоянии. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

До этого сообщалось, что в Адыгее спасатели эвакуировали с горы Малый Тхач туристку с переохлаждением. Россияне отправились на восхождение из села Новопрохладное. Они поднялись на высоту свыше 2 км, когда у 29-летней девушки случилось переохлаждение и поднялась температура, из-за чего она не смогла идти дальше, и ее товарищи вызвали подмогу. Специалисты МЧС эвакуировали туристов в Сочи при помощи вертолета. Пострадавшую туристку передали медикам.

Ранее на горе в Ингушетии спасли альпиниста, повредившего ногу во время восхождения.