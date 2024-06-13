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Польша отказалась передавать Литве еще одного подозреваемого в нападении на Волкова

Reuters: Польша решила не экстрадировать подозреваемого в нападении на Волкова

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Суд в Польше отказал Литве в экстрадиции второго подозреваемого в нападении на российского оппозиционера Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов). Об этом сообщает агентство Reuters.

Неделю назад Варшава не отдала Вильнюсу первого подозреваемого. Суд оставил мужчин в Польше, поскольку они являются польскими гражданами и обвиняются на родине в умышленном причинении вреда здоровью.

В апреле президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что двух человек, которых подозревают в нападении в Вильнюсе на бывшего соратника Алексея Навального Леонида Волкова, задержали в Польше.

На Волкова напали 12 марта во дворе дома, где тот проживает. Злоумышленники разбили окно в его автомобиле и избили оппозиционера молотком. Пострадавший был доставлен в больницу. Ночью 13 марта Волков опубликовал в Telegram-канале видео, в котором прокомментировал свое избиение. Он заявил, что вернулся домой из больницы. По словам Волкова, из него «хотели сделать отбивную», ему сломали руку.

Ранее Путин назвал смерть Навального печальным событием.

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