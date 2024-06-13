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Пьяный пассажир разделся на борту самолета и напал на экипаж

Daily Mail: пьяный пассажир напал на экипаж и сорвал рейс в Испанию

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Shutterstock

Полуголый пьяный мужчина устроил дебош на рейсе в испанский Тенерифе. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе авиакомпании Jet2, пассажирский самолет совершал рейс из шотландского Глазго в испанский Тенерифе. Из-за неадекватного пассажира, который сначала разделся во время полета, а потом набросился на бортпроводников, пытавшихся его утихомирить, командир воздушного судна принял решение совершить незапланированную посадку в Ирландии.

Дебошира пришлось заковать в наручники, а ноги связать ремнем, в таком положении мужчину вынесли из самолета и доставили в полицейский участок. Авиадебошир находится по стражей, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пассажир самолета открыл дверь аварийного выхода во время посадки в московском аэропорту Внуково. Инцидент произошел во время рейса СургутМосква, когда самолет уже заходил на посадку. Очевидцы рассказали, что одному из пассажиров, который находился в состоянии алкогольного опьянения, стало жарко. Он захотел быстрее покинуть самолет и не придумал ничего лучше, как дернуть ручку двери. Та поддалась и открылась, в результате никто не пострадал. Мужчину задержали транспортные полицейские и увезли в отделение. Там выяснилось, что хулиганом оказался вахтовик из Краснодарского края.

Ранее пассажиры задержанного рейса потеряли сознание из-за духоты в самолете.

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