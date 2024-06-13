Российских светил науки призвали трудиться в боевом режиме

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал наказ отечественным ученым трудиться в боевом режиме. Его слова передает РИА Новости.

«Мы все сегодня должны работать в особом, боевом режиме», — объявил глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне.

Российский лидер также выразил надежду на то, что работа на научном направлении будет выстраиваться в динамичном ключе.

Незадолго до этого Путин на встрече с ведущими учеными в Дубне заявил, что страна открыта для международного сотрудничества в области науки. По словам президента, Россия заинтересована в том, чтобы ученые, которые работали за рубежом, продолжили свои профессиональные исследования на Родине.

Перед этим глава государства дал старт пуску ядерного коллайдера NICA в Дубне и подчеркнул, что ускорительный комплекс вызывает в нем чувство гордости.

Ранее Путин указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты.