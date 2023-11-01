Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что не располагают информацией о планировавшихся беспорядках в Ингушетии

Песков не располагает данными о якобы планировавшихся беспорядках в Ингушетии

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

В Кремле заявили, что не располагают информацией о якобы планировавшемся погроме в аэропорту Магас в Ингушетии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались [делать]», — сказал он.

31 октября стало известно, что в аэропорту Ингушетии усилили меры безопасности из-за фейков о рейсе из Израиля. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии Сунжи, где располагается аэропорт Магас. Во властных структурах обратили внимание, что недостоверная информация появилась в социальных сетях. В мэрии Сунжи пояснили, что аэропорт Магас не является международным и не может принимать рейсы из Израиля. Представители власти призвали молодых людей не поддаваться на провокации и не верить недостоверной информации.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прибыл в Дагестан.

Ранее Песков прокомментировал волатильность курса рубля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий