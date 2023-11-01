В Кремле заявили, что не располагают информацией о планировавшихся беспорядках в Ингушетии

В Кремле заявили, что не располагают информацией о якобы планировавшемся погроме в аэропорту Магас в Ингушетии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не могу ответить на ваш вопрос, я не располагаю информацией о том, кто собирался, что именно собирались [делать]», — сказал он.

31 октября стало известно, что в аэропорту Ингушетии усилили меры безопасности из-за фейков о рейсе из Израиля. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы мэрии Сунжи, где располагается аэропорт Магас. Во властных структурах обратили внимание, что недостоверная информация появилась в социальных сетях. В мэрии Сунжи пояснили, что аэропорт Магас не является международным и не может принимать рейсы из Израиля. Представители власти призвали молодых людей не поддаваться на провокации и не верить недостоверной информации.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прибыл в Дагестан.

Ранее Песков прокомментировал волатильность курса рубля.