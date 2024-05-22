МЧС спасло трех туристов с горы в Адыгее

Трем туристам, которые отправились в поход на гору Малый Тхач в Адыгее, понадобилась помощь спасателей. Подробности сообщил Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, россияне отправились на восхождение из села Новопрохладное. Они поднялись на высоту свыше 2 км, когда у 29-летней девушки случилось переохлаждение и поднялась температура, из-за чего она не смогла идти дальше, и ее товарищи вызвали подмогу.

Специалисты МЧС эвакуировали туристов в Сочи при помощи вертолета. Пострадавшую туристку передали медикам.

8 мая пресс-служба ведомства сообщила, что в горах на территории Киргизии пропали трое граждан РФ. Туристы перестали выходить на связь во время перехода из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламуд. При этом двоим из пропавших путешественников было по 62 года, третьему — 58 лет.

9 мая стало известно, что российские граждане самостоятельно вышли на связь со своими знакомыми из Новосибирска. После этого киргизским спасателям удалось установить местоположение туристов при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее в Сербии спасли трех заблудившихся в горах россиян.