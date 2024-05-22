Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС спасло трех туристов с горы в Адыгее

В Адыгее спасатели эвакуировали с горы Малый Тхач туристку с переохлаждением

Трем туристам, которые отправились в поход на гору Малый Тхач в Адыгее, понадобилась помощь спасателей. Подробности сообщил Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, россияне отправились на восхождение из села Новопрохладное. Они поднялись на высоту свыше 2 км, когда у 29-летней девушки случилось переохлаждение и поднялась температура, из-за чего она не смогла идти дальше, и ее товарищи вызвали подмогу.

Специалисты МЧС эвакуировали туристов в Сочи при помощи вертолета. Пострадавшую туристку передали медикам.

8 мая пресс-служба ведомства сообщила, что в горах на территории Киргизии пропали трое граждан РФ. Туристы перестали выходить на связь во время перехода из ущелья Иссык-Ата в ущелье Аламуд. При этом двоим из пропавших путешественников было по 62 года, третьему — 58 лет.

9 мая стало известно, что российские граждане самостоятельно вышли на связь со своими знакомыми из Новосибирска. После этого киргизским спасателям удалось установить местоположение туристов при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Ранее в Сербии спасли трех заблудившихся в горах россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами