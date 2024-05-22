Володин прибыл в Тегеран почтить память погибших в вертолете президента Ирана

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин, прибыв в Тегеран, почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом сообщает агентство Fars.

В публикации отмечается, что Володин почтил память погибшего президента Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри впервые с момента разрыва отношений между Каиром и Тегераном прибыл в Иран, чтобы почтить память погибшего президента исламской республики Эбрахима Раиси.

Официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми подчеркнул, что лидеры некоторых стран впервые посетили Иран, чтобы принять участие в церемонии прощания с погибшим иранским президентом.

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси Bell 212 упал 19 мая недалеко от города Джульфы. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Вертолет искали более 10 часов. В поисках принимали участие турецкие и российские специалисты.

Ранее Песков рассказал, почему на церемонию прощания с Раиси от России был направлен председатель Госдумы Володин.