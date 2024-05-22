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Панин вышел на сцену в Лос-Анджелесе и поцеловал Вайкуле

Актер Алексей Панин поцеловал Вайкуле на фестивале в Лос-Анджелесе

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Телеграм-канал «Хуже и не скажешь»

Актер Алексей Панин посетил фестиваль русскоязычной музыки в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Панин вышел на сцену во время выступления певицы Лаймы Вайкуле. Актер положил перед артисткой букет цветов и поцеловал ее в щеку. Знаменитости немного поговорили, после чего Панин поклонился и вернулся к зрителям.

В октябре 2023 года Алексей Панин вместе со своей дочерью переехал из Испании в США. Он живет в Сан-Франциско. Артист признавался, что собирается остаться в стране надолго. Актер планирует первое время пожить в Сан-Франциско, а затем уехать в Лос-Анджелес.

В ноябре Панин опубликовал на своей страничке в соцсетях фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага.

В августе 2023 года ТАСС сообщил, что прокуратуре Москвы было поручено проверить Панина на наличие оснований для привлечения его к уголовной ответственности по ряду статей, в том числе за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганду терроризма через СМИ либо электронные или информационно-телекоммуникационные сети.

15 февраля 2024-го московский суд заочно арестовал Панина.

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