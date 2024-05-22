В Харьковской области назвали города, которые могут стать центром региона

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что областным центром российского региона могут стать Волчанск или Купянск. Об этом сообщает РИА Новости.

Ганчев отметил, что на сегодняшний день рано делать какие-то прогнозы насчет того, какой населенный пункт станет центром Харьковской области. По его словам, все будет зависеть от того, как продвигается линия фронта.

До этого Ганчев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили переправы, когда отступали из Волчанска.

По словам Ганчева, для проведения контратак ВСУ приходится возводить понтонные переправы.

21 мая Ганчев сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) контролируют порядка 40% территории Волчанска, северная часть города полностью освобождена.

20 мая заместитель начальника назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха признал частичный уход ВСУ из Волчанска.

Также бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире Rumble-канала Scott Ritter/U.S. Tour of Duty заявил, что Киев направил в Харьковскую область свои последние резервы.

Ранее глава крымского парламента заявил, что будущее Харьковской области — в составе РФ.