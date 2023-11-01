Политолог: Зеленский прокололся на событиях в Махачкале

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признался в том, что был в курсе предстоящих беспорядков в Махачкале. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. Он обратил внимание, что украинский лидер слишком быстро продемонстрировал радость от происходящего в Дагестане, тем самым, по сути, проговорившись.

«Если [экс-депутат Госдумы Илья] Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов) — это исполнитель, то Зеленский — один из выгодополучателей. Президент Украины своим выступлением показал, что он ждал этих событий, что он был к ним абсолютно готов, и он сразу попытался получить все политические бонусы», — сказал Перла.

Он добавил, что если бы Зеленский смог подождать с заявлением хотя бы до утра 30 октября, то он приобрел бы гораздо больше, потому что так создалось бы впечатление, что случившееся в Дагестане тоже стало для него неожиданностью.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Зеленский назвал произошедшее в Дагестане «распространенной в России культурой ненависти к другим народам». Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук при этом заявил, что украинский лидер, комментируя события в Махачкале, показал свою ограниченность и некомпетентность. Он напомнил, что даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокаторах.

Telegram-канал «Утро Дагестана», авторы которого провоцировали жителей республики выходить на антисемитские акции, связывают с Пономаревым, уехавшим из РФ в 2014 году. Павел Дуров сообщил, что заблокировал ресурс.

Ранее экс-разведчик США рассказал о будущем Зеленского.