Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог: Зеленский прокололся на событиях в Махачкале

Политолог Перла: Зеленский знал о беспорядках в Дагестане до их начала

close
100%
Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский фактически признался в том, что был в курсе предстоящих беспорядков в Махачкале. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. Он обратил внимание, что украинский лидер слишком быстро продемонстрировал радость от происходящего в Дагестане, тем самым, по сути, проговорившись.

«Если [экс-депутат Госдумы Илья] Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в список террористов и экстремистов) — это исполнитель, то Зеленский — один из выгодополучателей. Президент Украины своим выступлением показал, что он ждал этих событий, что он был к ним абсолютно готов, и он сразу попытался получить все политические бонусы», — сказал Перла.

Он добавил, что если бы Зеленский смог подождать с заявлением хотя бы до утра 30 октября, то он приобрел бы гораздо больше, потому что так создалось бы впечатление, что случившееся в Дагестане тоже стало для него неожиданностью.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

Зеленский назвал произошедшее в Дагестане «распространенной в России культурой ненависти к другим народам». Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук при этом заявил, что украинский лидер, комментируя события в Махачкале, показал свою ограниченность и некомпетентность. Он напомнил, что даже от американских журналистов не укрылось, что дело не в российских мусульманах, а в украинских провокаторах.

Telegram-канал «Утро Дагестана», авторы которого провоцировали жителей республики выходить на антисемитские акции, связывают с Пономаревым, уехавшим из РФ в 2014 году. Павел Дуров сообщил, что заблокировал ресурс.

Ранее экс-разведчик США рассказал о будущем Зеленского.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий