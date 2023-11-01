В США выступили против прекращения огня в секторе Газа

США выступают против прекращения огня в секторе Газа, так как считают, что передышка позволит палестинскому движению ХАМАС восстановить силы для продолжения атак на Израиль. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что прекращение огня позволило бы ХАМАС продолжать вооружаться и устраивать террористические атаки на Израиль», — сказал он.

Миллер также усомнился в готовности палестинского движения соблюдать договоренности о перемирии. По его мнению, «когда люди призывают к перемирию, они призывают Израиль прекратить огонь».

«Я не думаю, что кто-то всерьез ожидает, что ХАМАС, террористическая организация, согласится на перемирие», — заявил представитель Госдепа.

При этом он счел уместными гуманитарные паузы для выезда беженцев или доставки гуманитарной помощи.

До этого Национальный мусульманский демократический совет США поставил президенту страны Джо Байдену ультиматум, в организации потребовали в ближайшее время повлиять на Израиль и убедить Тель-Авив прекратить огонь в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.