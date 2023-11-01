В ЕС назвали «поселенческим терроризмом» действия израильтян на Западном берегу Иордана

Европейский союз выступил с осуждением происшедших на Западном берегу реки Иордан нападений израильских поселенцев на палестинское население, назвав такие действия «поселенческим терроризмом». Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

В заявлении говорится, что рост поселенческого терроризма на Западном берегу привел к очень большому числу жертв среди гражданского населения и к изгнанию палестинцев из своих домов. ЕС подчеркнул, что ситуация в регионе может выйти из под контроля и причинить «невыносимые страдания» местным жителям.

Евросоюз призвал израильские власти принять срочные меры и защитить мирное палестинское населения от экстремистского насилия со стороны поселенцев. Виновные в насилии должны быть привлечены к ответственности.

В ЕС отметили, что насилие на Западном берегу реки Иордан усугубляет и без того трагическую ситуацию в секторе Газа, увеличивая риск опасной эскалации конфликта.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель решительно осудил израильские атаки, направленные против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.