В Израиле заявили, что освободить заложников при помощи Катара не получится

Глава Совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что на данный момент нет возможности освободить заложников в секторе Газа при посредничестве Катара. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Катаре осознали, что ХАМАС их обманывает, и в настоящее время возможность добиться соглашения не прослеживается на горизонте», — сказал Ханегби.

По его словам, Израиль принимает во внимание любую возможность по освобождению заложников.

Ранее сообщалось, что власти Норвегии не исключают, что Израиль не в полной мере соблюдает нормы гуманитарного права в рамках нового витка палестино-израильского конфликта. Он добавил, что от ударов в Газе пострадали жилые дома и больницы. Эйде подчеркнул, что в регионе ужасно драматическая ситуация.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее НАТО потребовало от Израиля защитить население Газы.