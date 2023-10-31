НАТО потребовало от Израиля защитить население Газы

Власти Израиля должны обеспечить защиту гражданских в секторе Газа, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters. По его словам, ответ еврейского государства на атаку ХАМАС должен предполагать соблюдение международного права.

«Мы осуждаем террористические атаки ХАМАСА против Израиля. В то же время важно, чтобы ответ Израиля осуществлялся в рамках международного права, чтобы жизни гражданского населения были защищены и чтобы гуманитарная помощь доставлялась в Газу», — пояснил Столтенберг.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее Палестина обвинила Израиль в прямых бомбардировках больниц в Газе.