Политолог объяснил, почему Канада хочет вывести из тени живущих у себя нацистов

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал публикацию газеты The New York Times о том, что в Канаде на фоне скандала с чествованием в парламенте ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, хотят рассекретить список нацистов.

По словам политолога, после ситуации с Хункой репутация Канады и лично премьер-министра Джастина Трюдо была всерьез подорвана, поэтому сейчас власти страны пытаются показать, что они против нацизма.

«Конфликт очень сильный случился, репутационные позиции подорваны основательно. И дело в том, что с нацизмом надо бороться, и исходя из этого было принято решение (опубликовать список. — «Газета.Ru»). Хотя я не уверен, что они это сделают в конечном итоге», — сказал Кошкин.

«По данным NYT, в секретный отчет вошли 883 нацистских военных преступника. Член фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтера заявил газете, что ранее правительство обсуждало возможность рассекречивания перечня, но чествование в парламенте Хунки ускорило этот процесс.

Ранее политолог объяснил, почему Канада укрывает у себя нацистов.