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В США заявили, что Зеленский отдал приказ о покушении на Царёва

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский отдал приказ о покушении на Царёва

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Johanna Geron/Reuters

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ о покушении на политика и общественного деятеля Олега Царёва. Об этом Брайен написал в своем блоге на сайте Weapons and Strategy.

По его мнению, Зеленский знает, что его могут заменить, и поэтому боится сделки между российскими и украинскими военными. Это объясняет, сказал Брайен, зачем Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась ликвидировать Царёва.

Брайен подчеркнул, что СБУ имеет большой опыт покушений на политических противников Зеленского. Он также обратил внимание на арест олигарха Игоря Коломойского.

Эксперт считает, что если военная ситуация продолжит ухудшаться, а американский конгресс уменьшит помощь Киеву, то правление Зеленского на Украине может подойти к концу.

Ранее украинские СМИ сообщили, что покушение на бывшего депутата Верховной рады Олега Царева являлось спецоперацией Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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