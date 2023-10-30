Глава Дагестана заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с Украины

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы «оперировали» с территории Украины, передает РИА Новости.

По его словам, инициаторы этой акции были враги России.

«К сожалению, приходится констатировать, что поддержку участникам беспорядков оказывали, наверно, в том числе и те, кому социально-экономические преобразования в Дагестане не выгодны… потому что они лишают их того незаконного заработка, на которых они создавали условия именно для себя на протяжении многих лет», – сказал руководитель республики.

Он также заявил, что произошедшее в махачкалинском аэропорту является предательством.

«Я бы хотел сказать о цинизме и о предательстве, потому что вчерашняя акция – это нож в спину нашим военнослужащим, которые сегодня защищают всю нашу страну в зоне специальной военной операции», – сказал Меликов.

Чиновник отметил, что российские военные борются с врагом РФ, а те, кто накануне вышел на так называемую протестную акцию, «играли за врага».

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за регулярного рейса из Тель-Авива, прибывшего в Дагестан на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Сотни человек проникли в здание аэропорта и на летное поле. Позднее сотрудникам правоохранительных органов удалось вытеснить их.

По последним данным, в результате случившегося пострадали более 20 человек, включая полицейских. Задержаны 60 участников беспорядков. Власти Дагестана, а также религиозные деятели осудили произошедшее и связали его с внешней провокацией. В Кремле также связали беспорядки в Махачкале с «воздействием извне».

Ранее в МИД России заявили, что киевский режим может быть связан с событиями в Дагестане.