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Слова Шольца о газовой независимости Германии от России сочли блефом

Энергоэксперт Юшков: Германия не заменила газ из России, а сократила потребление

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Jana Rodenbusch/Reuters

Вопреки заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца Германия не смогла найти замену поставкам российского газа, а на фоне их снижения просто снизила потребление, заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Слова политика о независимости от российского топлива он в беседе с НСН объяснил стремлением успокоить жителей в преддверии зимы.

«Каков был эффект от сокращения закупок российского газа? Они просто сократили потребление. В прошлом году Евросоюз сократил потребление газа на 60 млрд кубов, это огромные объемы, в этом году — еще на 30 млрд кубов», — заявил Юшков.

По его мнению, заверения европейских политиков о «безболезненном» отказе от российского топлива являются неправдой, так как это оказало большое влияние на экономику стран. Говоря о независимости, Шольц хотел успокоить жителей, для которых в прошлом году стала спасением теплая зима, убежден энергоэксперт.

«По сути это блеф и попытка сделать хорошую мину при плохой игре перед начало отопительного сезона, — считает Юшков. — В реальности никаких контрактов нет. Единственное, что они сделали за полтора года, арендовали терминалы СПГ и один из них заработал».

Несмотря на трудную ситуацию, речь не идет о том, что жители Германии будут физически замерзать зимой, добавил эксперт. По его словам, это лишь говорит о сложной экономической ситуации и предстоящем росте цен.

Напомним, Шольц недавно заявил, что Германия заменила половину импорта российского газа поставками из других стран, и может гордиться тем, что сумела оперативно найти альтернативные источники топлива.

При этом накануне канцлер говорил, что в Германии ждут поставок природного газа из Нигерии, являющейся лидером Африки по запасам голубого топлива.

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