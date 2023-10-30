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На Украине заявили о завершении конфетно-букетного периода в отношениях с Западом

«Украинская правда»: конфетно-букетный период в общении Киева с Западом окончен

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Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

Украина постепенно уходит из топа важных тем для стран Запада после обострения палестино-израильского конфликта. К такому выводу пришли дипломаты, близкие к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. О настроениях в высших чиновничьих кругах страны рассказала «Украинская правда».

«Конфетно-букетный период в отношениях закончился. Теперь мы должны внимательнее относиться к рекомендациям партнеров и учитывать их, чтобы получать помощь», — высказался в разговоре с изданием источник.

По словам украинского чиновника, у Европы и США накопилось достаточно необходимых к выполнению рекомендаций: список реформ, которые предстоит провести Украине занимает пять страниц формата А4.

На прошлой неделе Венгрия и Словакия заблокировали выделение Украине помощи от Евросоюза в размере €50 млрд. Помимо этого, венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС в отношении Киева провалилась.

В США также пока не могут согласовать финансирование Украины: Белый дом хочет выделить более $60 млрд, однако соответствующий законопроект могут отклонить в конгрессе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США заявили, что помощь Украине и Израилю может обанкротить страну.

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