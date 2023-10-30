В Кремле отказались комментировать заявления о призыве срочников в погранслужбу

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать слова военного корреспондента Александра Сладкова о том, что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска.

«Это я оставляю без комментариев», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Военную службу в пограничных войсках могут проходить только срочники, заключившие контракт с ФСБ и получившие среднее профессиональное образование до призыва.

28 октября Сладков заявил, что он узнал о принятии решения призывать срочников в погранвойска из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

В начале октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Генштаба ВС России нет планов по дополнительной мобилизации.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.