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В Кремле отказались комментировать заявления о призыве срочников в погранслужбу

Песков отказался комментировать слова Сладкова о призыве срочников в погранслужбу

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Павел Лисицын/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать слова военного корреспондента Александра Сладкова о том, что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска.

«Это я оставляю без комментариев», — сказал Песков на брифинге журналистам.

Военную службу в пограничных войсках могут проходить только срочники, заключившие контракт с ФСБ и получившие среднее профессиональное образование до призыва.

28 октября Сладков заявил, что он узнал о принятии решения призывать срочников в погранвойска из личной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

В начале октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у Генштаба ВС России нет планов по дополнительной мобилизации.

Ранее Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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