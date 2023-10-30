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В Госдуме отреагировали на заявление Писториуса о войне в Европе

Депутат Шеремет заявил, что агрессивная политика ФРГ провоцирует войну в Европе

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что агрессивная политика Германии провоцирует войну в Европе, комментируя слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что континент должен быть готов к масштабным боевым действиям. В беседе с РИА Новости парламентарий уточнил, что немецким политикам и военным «не стоит лицемерить».

По его словам, Германия, поставляя оружие на Украину в ущерб своим национальным интересам, а также прислуживая США, делает все возможное, чтобы разрушить мир, спокойствие и благополучие в Европе.

Шеремет считает, что народ Германии заслуживает «здравомыслящих и пронемецких политиков» у власти, а не партию войны, которая проповедует агрессивный курс.

«Залогом мира и благополучия Европы могут быть только дружеские и добрососедские отношения с Россией. Поэтому европейским политикам в самую пору одуматься, протрезветь и перестать прислуживать американскому боссу, готовому бросить их в жернова войны в угоду своим геополитическим амбициям», — подытожил депутат.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус заявил о необходимости готовиться к возможной войне на территории Европы.

«Нам нужно привыкнуть к мысли, что в Европе может возникнуть угроза войны. Германия должна уметь защитить себя. Мы должны быть готовы к войне», — заявил Писториус.

Ранее Медведев заявил, что Россия и Евросоюз стали врагами.

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