Делегация РФ прибыла на площадку, где пройдут переговоры по урегулированию на Украине

Делегация РФ прибыла к отелю в Женеве, где ожидается проведение переговоров

Российская делегация прибыла к отелю InterContinental Geneva в Женеве, где ожидается проведение трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию российской стороны возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее сообщалось, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Женеве.