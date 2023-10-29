Медведев заявил, что Россия и Евросоюз стали врагами

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера, и стал «настоящим врагом» Москвы. Об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Мы теперь даже не соседи, а настоящие враги <...> Евросоюз потерял Россию как долгосрочного стратегического партнера. Нас это не радует, но это факт», — написал Медведев.

По его словам, Европа с подачи США стала «злейшим врагом» РФ, и теперь она «вплотную приблизила себя к окончательному дегенеративному вырождению». Он считает, что США «никуда не деться» от РФ, КНР и стран Глобального Юга.

При этом он добавил, что России нет смысла начинать полноценный конфликт с США.

27 октября Медведев заявил, что Запад устал от Украины и переключился на Израиль.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.