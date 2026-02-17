Размер шрифта
Политика

Политолог раскрыл, о чем могут договориться Россия и Украина в Женеве

Политолог Дудаков: вопрос территорий не удастся решить на переговорах в Женеве
Murad Sezer/Reuters

Предстоящие мирные переговоры по Украине в Женеве не приведут к разрешению территориального вопроса. Об этом News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он поприветствовал очередной раунд переговоров и допустил, что будут приняты решения об обмене военнопленными и телами. Однако эксперт усомнился, что стороны достигнут прогресса в «политических вопросах». Дудаков напомнил, что Киев продолжает проявлять недоговороспособность, в том числе по вопросу вывода войск с Донбасса.

«Все выглядит так, будто у Киева все очень хорошо. Хотя это, конечно, не имеет отношения к реальности. Давление на Украину усиливается, причем с обеих сторон: со стороны России на поле боя, со стороны Соединенных Штатов в рамках их переговоров, антикоррупционных расследований и всего остального», — сказал Дудаков.

По его словам, эти факторы рано или поздно «должны сломать спину верблюду», однако Украина продолжает «отбиваться от давления». Но все прекрасно понимают, что время не на стороне Киева, и рано или поздно его «сломают».

Встреча в Женеве пройдет 17–18 февраля. В ней будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернулся помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа на этот раз расширена до 20 человек.

Ранее в США поделились ожиданиями от переговоров в Женеве.
 
