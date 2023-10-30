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В ГД внесли проект обращения к ООН из-за ситуации с детьми на Ближнем Востоке

В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за кризиса на Ближнем Востоке

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Hatem Ali/AP

Комитеты Государственной думы России по международным делам, по делам семьи, женщин и детей и вице-спикер Анна Кузнецова внесли на рассмотрение проект обращения к Организации Объединенных Наций (ООН), межпарламентским организациям и парламентам стран мира. Документ размещен в электронной базе ГД.

Темой обращения стала гуманитарная ситуация, которая сложилась в зоне палестино-израильского конфликта.

Согласно тексту обращения, российские депутаты «в условиях усугубляющейся гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке считают принципиально важным и не терпящим отлагательства» обращение к ООН и к парламентам стран.

В обращении они попросят поддержать требование к сторонам конфликта прекратить бои и остановить применение оружия, которое несет прямую угрозу здоровью и жизни мирного населения, в том числе ни в чем не повинных детей и подростков.

О том, что Госдума подготовит и направит обращение в ООН в связи с ситуацией Израиле и Газе, заявлял ранее депутат ГД, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

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