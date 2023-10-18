Госдума готовит обращение в связи с ситуацией в Израиле и Газе

Депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции »Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев в своем Telegram-канале заявил, что Госдума подготовит и направит обращение в ООН в связи с ситуацией Израиле и Газе.

«Госдума решила подготовить заявление-обращение в ООН по поводу сегодняшних событий в Израиле. Завтра будем рассматривать и принимать», — пишет Гусев.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части несовместимые с жизнью травмы получили женщины и дети — всего более 800 человек. В Палестине, Египте и Турции обвинили армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в нанесении удара по больнице. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ показала доказательства своей непричастности к удару по больнице в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.