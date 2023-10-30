В конгрессе США заявили, что помощь Украине и Израилю может «обанкротить страну»

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что конфликты на Украине и в Израиле рискуют «обанкротить» Соединенные Штаты и подорвать национальную безопасность страны. Об этом он сообщил в эфире Fox News.

По его словам, события на Украине и Ближнем Востоке связаны «только в том смысле, что они обанкротят нашу страну», так как США «отправляют деньги по всей планете».

«Возможно, это самая большая угроза нашей национальной безопасности, если мы думаем, что должны защищать нашу национальную безопасность. <…> Это неконтролируемые расходы, и мы ставим под угрозу само существование нашей валюты и, возможно, нашей страны этими сумасшедшими, расточительными расходами», — заявил Пол.

Сенатор также предположил, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон реализует пакет помощи конкретно Израилю, но «в одностороннем порядке поставит крест на подходе правительства к выбрасыванию в мусорную корзину еще $60 млрд для Украины».

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал конгресс выделить Украине дополнительное финансирование, так как средства «почти иссякли». До этого Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и заявил, что победа этих стран в конфликтах необходима «для национальной безопасности Америки».

До этого спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что запрос американской администрации о $105 млрд помощи Израилю и Украине должен быть разделен.

Спикер отметил, что администрация также должна отчитаться о планах на дальнейшие действия в контексте Украины и ожидания от ситуации.

Ранее в США заявили, что Байден не смог убедить американцев оказывать помощь Украине.