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В США заявили, что Байден не смог убедить американцев оказывать помощь Украине

FP: действия Байдена по оказанию помощи Киеву вызывают недовольство американцев

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Elizabeth Frantz/Reuters

Действия президента США Джо Байдена по одновременному оказанию помощи Украине и Израилю могут вызвать недовольство даже среди американских избирателей-демократов. Об этом сообщается в статье американского журнала Foreign Policy (FP).

По словам авторов, Баден ни разу не объяснил среднестатистическому американцу, почему того должны волновать сектор Газа или Украина. Кроме того, сделанное президентом США сравнение Украины с Израилем оказалось «по-настоящему нелепым». Электорат Байдена, ранее поддерживавший оказание помощи Украине, сейчас не одобрит намерение президента связать украинский конфликт с событиями на Ближнем Востоке.

Ранее бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что президент США Джо Байден может не получить от конгресса одобрения на выделения $61 млрд на помощь Украине.

Ранее в США признали, что не смогут спасти Украину от поражения в конфликте.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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