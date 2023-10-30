В США осудили антиизраильские протесты в студенческих корпусах

Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин раскритиковал антиизраильские протесты в студенческих кампусах в США. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что осуждает то, что скандируют на подобных мероприятиях.

«Хотя мы хотим защитить наши конституционные права, я абсолютно осуждаю то, что скандируют на этих митингах… <…> Суть в том, что я задаюсь вопросом, чему учат в этих университетских кампусах, если у нас есть студенты, которые не до конца понимают жестокость террористической группы [ХАМАС]», — сказал Янгкин.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны безоговорочно осуждать действия радикальной группировки на территории Израиля. В противном случае это станет «потворством» терроризму, считает губернатор Вирджинии.

Ранее ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что демонстрации в учебных учреждениях в поддержку Палестины якобы свидетельствуют об антисемитизме.

«Участники назвали это мирным протестом, но ХАМАС интерпретирует это не так. Для них это просто очередная пропагандистская победа. Теперь молодые умы в Соединенных Штатах поддаются на их большую ложь», — пояснила Ингрэм.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее сообщалось, что спонсоры вузов США стали отказывать в помощи из-за реакции заведений на ситуацию в Израиле.