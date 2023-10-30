В Белом доме оценили возможность отправки войск на Ближний Восток

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила, что Вашингтон не намерен отправлять войска в Израиль или сектор Газа, комментируя возможность вовлечения вооруженных сил страны в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS News.

«У нас нет абсолютно никаких намерений и планов по отправке войск в Израиль или сектор Газа, и точка», — подчеркнула Харрис.

Она напомнила позицию администрации Джо Байдена, согласно которой Израиль имеет право защищать себя, однако мирным жителям сектора Газа также необходимо гарантировать безопасность. Следует проводить различие между ХАМАС и мирными жителями анклава, считает Харрис.

«И мы очень четко дали понять, что правила войны должны соблюдаться и что гуманитарная помощь поступает [в Газу]», — сказала вице-президент США.

До этого стало известно, что американцы развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока в преддверии операции Израиля, несколько комплексов поставят в том числе в Иордании, Сирии, Ираке, Саудовской Аравии. В Пентагоне сообщали, что Штаты развернут в регионе батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее в США призвали накрыть Израиль «дипломатическим железным куполом».