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В США призвали накрыть Израиль «дипломатическим железным куполом»

Кандидат в президенты США Рамасвами: Израиль следует поддерживать дипломатией

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что Вашингтон должен накрыть Израиль «дипломатическим железным куполом», чтобы предотвратить критику еврейского государства со стороны ООН и не позволить ему остаться один на один в борьбе с ХАМАС, исключив при этом военное вмешательство. Об этом он заявил в беседе с Fox News.

Рамасвами сообщил, что действия ХАМАС были «бесчеловечными и неправильными», и роль Вашингтона заключается в дипломатическом отстаивании права Израиля на самооборону.

«И роль США здесь заключается в том, чтобы дипломатически отстаивать право Израиля защищать себя в полной мере. Израиль имеет абсолютное право на национальную самооборону и существование…», — сказал он.

Используя сравнение с ПРО «Железный купол», кандидат на должность главы государства подчеркнул, что США должны поддерживать Израиль в форме «дипломатического железного купола».

Он также отметил, что важно предупредить палестинцев, иранцев и других региональных игроков о том, что удары по базам США или агрессия в адрес американцев недопустима.

«[Дайте ясно понять, что] если вы нанесете удар по базам США или силам США в регионе, это будет иметь абсолютно серьезные последствия… Но делайте это на более широком фоне того, что США не будут участвовать в этой войне, но будут поддержать право Израиля на самооборону», — заявил Рамасвами.

До этого стало известно, что американцы развернут почти дюжину систем ПВО в странах Ближнего Востока в преддверии операции Израиля, несколько комплексов поставят в том числе в Иордании, Сирии, Ираке, Саудовской Аравии. В Пентагоне сообщали, что Штаты развернут в регионе батарею противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и дополнительные батальоны зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее кандидат в президенты США не исключил выхода страны из НАТО и ООН.

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