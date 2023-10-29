В МВД РФ прокомментировали ситуацию в аэропорту Махачкалы

МВД РФ пообещало задержать всех участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«Полиция предупреждает, что <..> все лица, участвующие в беспорядках, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — «Газета.Ru») РФ. Напоминаем, что за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции ст. 19.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток», — подчеркнули в МВД.

По статье 20.2 КоАП участникам беспорядков грозит штраф в размере от 10 до 20 тыс.

«Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены, так как в аэропорту и на прилегающих к нему территориях работает система видеонаблюдения», — подчеркнули в министерстве.

Отдельно отмечается, что подстрекатели протестов будут привлечены к уголовной ответственности за разжигание межнациональной розни.

Вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, объявляя о намерении «вычислить евреев». Число участников беспорядков составило несколько сотен.

До этого силовики объявили усиление в аэропортe Махачкалы, однако не стали препятствовать насильственным «проверкам» документов прибывающих толпой. Собравшиеся заявляют, что не допустят беженцев из Израиля в республику из-за жестоких обстрелов сектора Газа.

28 октября в Карачаево-Черкессии прошел митинг против прибытия беженцев из Израиля на Северный Кавказ. Несколько десятков участников митинга были задержаны за нарушение установленного порядка проведения демонстраций.

26 октября глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в мечетях республики проходят массовые Тахаджуд-намазы в поддержку Палестины. По его словам, мусульмане просят Аллаха «избавить палестинский народ от сионистского произвола».

Ранее в Дагестане толпа отобрала документы у прибывшего из Израиля мужчины.